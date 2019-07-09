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رئيس سموحة: أبو جبل أفضل حارس في مصر.. وفوجئت بطلب الزمالك بضمه

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 12:24 ص
رئيس سموحة: أبو جبل أفضل حارس في مصر.. وفوجئت بطلب الزمالك بضمه
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أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه تفاجئ من طلب الزمالك بضم الحارس محمد أبو جبل.

 

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تفاجئت بطلب الزمالك بضم الحارس محمد أبو جبل، وأوقفنا انتقال مصطفى محمد لسموحة لحين اتمام صفقة ابو جبل".

 

وأكمل : "أبو جبل أفضل حارس مرمى في مصر، لكن الصفقة ستحتاج لدراسة، وسأناقشها مع الجهاز الفني، ولم نحدد سعره بعد".

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