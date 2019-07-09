أهم أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019





شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها تحقيق فوز ساحق للزعيم السعودي أمام سبيتال النمساوي، وأقتراب كاريلو من العودة لصفوف الفريق.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019:





الهلال يسحق سبيتال النمساوي وديًا





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ساحقًا على نظيره سبيتال النمساوي، بعشرة أهداف دون رد، في أولى مواجهات الفريق الودية بمعسكره الخارجي، ضمن استعداداته للموسم الجديد.





وتعد المباراة هي الأولى تحت قيادة الروماني رزافان لوشيسكو، المدير الفني الجديد للزعيم السعودي.





وتمكن الهلال من إحراز ستة أهداف في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها كلاً من : الفرنسي بافتيمبي جوميز، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحمد أشرف، وهتان باهبري، وجوفينكو.





وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم السعودي ضغطه المتواصل رغم دخوله بتشكيل مغاير للشوط الأول، ليسفر عن تسجيل أربعة أهدداف أخرين عن طريق كلاً من : محمد الشلهوب، آل جبيع، كارلوس إدواردو "هدفين".





كاريلو يعترب من العودة للزعيم السعودي مجددًا





أكدت تقارير صحفية برتغالية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من استعادة خدمات الدولي البيروفي أندريه كاريلو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية، أن الهلال توصل لاتفاق مع إدارة نادي بنفيكا من أجل الحصول على خدمات كاريلو، على سبيل الأعارة لمرة أخرى.





ويبدو الزعيم السعودي في طريقه للتفوق على النصر في صفقة كاريلو، بعدما دخل الأخير في صراع الحصول على اللاعب في وقت سابق.





الهلال يبدي رغبته في التعاقد مع إدميلسون جونيور





كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التعاقد مع البلجيكي إدميلسون جونيور، لاعب وسط الدحيل القطري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن وكيل جونيور قام بعرض خدماته على الهلال، بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الدحيل، والإنتقال لنادي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة".





ودخل الزعيم السعودي بالفعل في مفاوضات جادة مع جونيور، في ظل تطلع إدارة الفريق برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف النادي من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج.



