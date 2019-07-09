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بنفيكا يكثف محاولاته للتعاقد مع حارس يوفنتوس

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:17 م
بنفيكا يكثف محاولاته للتعاقد مع حارس يوفنتوس
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام كبير من طرف نادي بنفيكا البرتغالي، وحدوث اتصالات بالساعات الأخيرة من أجل حارس يوفنتوس، ماتيا بيرين، حيث كان هناك اجتماع لوكيله لوتشي مع اليوفي اليوم.

وتبدو الأولوية واضحة لبيرين، وهي للبقاء في ايطاليا ولكن حتى الآن لم يتقدم نادي بشكل ملموس له مع ضم روما لـ باو لوبيز ورهان فيورنتينا على الاغلب على دراجوفسكي. 

لهذا فإن الاهتمام الجاد من بنفيكا يمكن ان يكون له دوره مع صيغة لا زال يتعين تحديدها، خاصة وأن اللاعب يتعافى بشكل جيد بعد عمليته بالكتف الأيمن الآن لحظة ضغط من بنفيكا وينتظرون الإجابة.
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المزيد عن: يوفنتوس ماتيا بيرين فيورنتينا روما بنفيكا
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