بنفيكا يكثف محاولاته للتعاقد مع حارس يوفنتوس

كشف تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام كبير من طرف نادي بنفيكا البرتغالي، وحدوث اتصالات بالساعات الأخيرة من أجل حارس يوفنتوس، ماتيا بيرين، حيث كان هناك اجتماع لوكيله لوتشي مع اليوفي اليوم.





وتبدو الأولوية واضحة لبيرين، وهي للبقاء في ايطاليا ولكن حتى الآن لم يتقدم نادي بشكل ملموس له مع ضم روما لـ باو لوبيز ورهان فيورنتينا على الاغلب على دراجوفسكي.



