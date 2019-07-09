القليوبية اليوم.. لجنة عاجلة للتحقيق فى واقعة  اتهام ولى أمر لممرضة ببتر العضو الذكري لنجله.. وانتحار عروسة طلقها زوجها

شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.أقدمت ربة منزل علي الانتحار وتخلصت من حياتها إلى الأبد، اليوم الثلاثاء، داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ 6 شهور من أحد الاشخاص،وجري نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.نشب حريق هائل داخل مستشفي التامين الصحي النموذجي بمدينة بنها وامتد الحريق لمدرسة الثانوية ببنين ببنها، وأسفر الحريق عن التهام عدد كبير من الديسكات داخل المدرسة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.