القليوبية اليوم.. لجنة عاجلة للتحقيق فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة ببتر العضو الذكري لنجله.. وانتحار عروسة طلقها زوجها
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:19 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
صحة القليوبية: لجنة عاجلة للتحقيق فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة ببتر العضو الذكري لنجله
قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.
"انتحار عروسة".. طلقها زوجها فتخلصت من حياتها داخل غرفتها بطوخ
أقدمت ربة منزل علي الانتحار وتخلصت من حياتها إلى الأبد، اليوم الثلاثاء، داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ 6 شهور من أحد الاشخاص،وجري نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
السيطرة على حريق هائل بمستشفى التأمين الصحي ببنها.. والنيران تلتهم مدرسة الثانوية
نشب حريق هائل داخل مستشفي التامين الصحي النموذجي بمدينة بنها وامتد الحريق لمدرسة الثانوية ببنين ببنها، وأسفر الحريق عن التهام عدد كبير من الديسكات داخل المدرسة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.
صحة القليوبية: لجنة عاجلة للتحقيق فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة ببتر العضو الذكري لنجله
قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.
"انتحار عروسة".. طلقها زوجها فتخلصت من حياتها داخل غرفتها بطوخ
أقدمت ربة منزل علي الانتحار وتخلصت من حياتها إلى الأبد، اليوم الثلاثاء، داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ 6 شهور من أحد الاشخاص،وجري نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
السيطرة على حريق هائل بمستشفى التأمين الصحي ببنها.. والنيران تلتهم مدرسة الثانوية
نشب حريق هائل داخل مستشفي التامين الصحي النموذجي بمدينة بنها وامتد الحريق لمدرسة الثانوية ببنين ببنها، وأسفر الحريق عن التهام عدد كبير من الديسكات داخل المدرسة ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.
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- صحة القليوبية: لجنة عاجلة للتحقيق في اتهام ولي أمر لممرضة ببتر العضو الذكري لنجله