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غداً.. بدء تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:02 م
غداً.. بدء تلقى طلبات التقديم بمشروع شارع مصر بمدينة 6 أكتوبر
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أحمد الشيخ
 
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قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيبدأ غداً الأربعاء ، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر – 6 أكتوبر"، موضحاً أن على الراغبين فى التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، ويتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنه بين 21، و40 سنة.

وأشار الشربينى، إلى أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية المُقدمة، وسيتم إجراء قرعة علنية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، وسيكون بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة (عربات طعام متنقلة – أكسسوارات – مشغولات يدوية – أعمال فنية – وغيرها).
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