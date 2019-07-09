نشرة أخبار منتصف الليل.. ميركل ترفض طلباً أمريكياً بإرسال قوات إلى سوريا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها ميركل ترفض طلباً أمريكياً بإرسال قوات إلى سوريا، ورئيس مدغشقر يزور المتحف المصري بالتحرير ويسجل إعجابه بآثار توت عنخ آمون.

رئيس مدغشقر يزور المتحف المصري بالتحرير ويسجل إعجابه بآثار توت عنخ آمون

زار مساء اليوم السيد أندري راجولينا رئيس مدغشقر المتحف المصرى بالتحرير حيث كان فى استقباله صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

السفير المصري في برلين يبحث مع وزير الصحة الألماني التعاون المشترك

عقد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، لقاءً مع "ينس شبان"، وزير الصحة الفيدرالي الألماني.

الأزهر يعلن الانتهاء من معهد محمد صلاح في قرية نجريج بالغربية

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف، عن الانتهاء من معهد محمد صلاح في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في الغربية، ملمحةً إلى تسليمه عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الجيش اليمني يعلن مقتل 20 وأسر 13 من "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولتي تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقتل 20 من منفذيها في محافظة الضالع وسط اليمن.

ميركل ترفض طلباً أمريكياً بإرسال قوات إلى سوريا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -بطريقة غير مباشرة- رفضها للطلب الأمريكي بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا للاستعانة بها في مكافحة تنظيم داعش.