وزير شؤون مجلس النواب: نعيش العصر الذهبي لحل مشكلات المواطن المصري
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:50 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا نعيش في العصر الذهبي لحل وعلاج مشكلات المصريين، حيث أنه عندما تظهر مشكلة أمام القيادة السياسية يتم وضع حل جذري لها بدون مسكنات.
وأشار "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن حل مشكلة ما لمجموعة من المصريين يعطي نوع من الاستقرار والسلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأكد أن حل المشكلات يعطي انطباع جيد عن الدولة وجديتها في حل مشكلات المواطن، مستشهدًا بحرص الرئيس السيسي على حل مشكلة أهالي النوبة والتي مر عليها 115 عام.
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