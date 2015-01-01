القيادة تهنيء رئيس وزراء اليونان لأدائه اليمين الدستورية
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:45 م
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لميتسوتاكيس، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لميتسوتاكيس، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لميتسوتاكيس، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لميتسوتاكيس، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.
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