رئيس جامعة صفاقس: "الأزمة التي تعصف بالجامعة في طور الانفراج"

أكّد رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني أن الأزمة البيداغوجية التي تعصف بالجامعة بسبب إضراب منظوري اتحاد "اجابة" في طور الانفراج، مضيفا في تصريح اعلامي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على افتتاح الدورة 21 للمعرض الجامعي بصفاقس، ان ال11 مؤسسة جامعية في صفاقس التي لحقتها هذه الأزمة بنسب متفاوتة بصدد إجراء الامتحانات تدريجيا وذلك إلى آخر شهر جويلية الجاري.

وبخصوص الدورة 21 للمعرض الجامعي التي تتواصل فعالياتها على مدى 3 أيام بفضاء معرض صفاقس الدولي فقد سجّلت مشاركة حوالي 35 عارضا من مؤسسات جامعية عمومية وخاصة ومؤسسات اقتصادية كبرى، وإقامة قرية للابداع ومخترعات الطلبة وفضاء للمرأة والطالبة المبادرة يضمن نوع من التمييز الجندري الايجابي وفضاء لمشاريع التخرج إضافة إلى فضاء خاص لتقديم عروض تشغيلية موسمية للطلبة.