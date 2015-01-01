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"الإسكان": لن نتصالح مع المباني المخالفة في هذه الحالات

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:33 م
الإسكان: لن نتصالح مع المباني المخالفة في هذه الحالات
المهندسة نفيسة هاشم
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كساب أحمد
 
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قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع المباني المخالفة، نصت على ضرورة أن يكون المبنى سليم وآمن، قبل التقدم للتصالح.

وتابعت "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن التصالح مع المباني المخالفة، لن يحدث عند تجاوز ارتفاعات الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والمباني المقامة على المناطق الأثرية.

وأشارت إلى أن هذا القانون يعالج قضية المباني المخالفة التي حدثت وقت الإنفلات الأمني، ولن يتعامل مع المباني المخالفة التي صدرت بعد القانون.
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