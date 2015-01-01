"الإسكان": لن نتصالح مع المباني المخالفة في هذه الحالات
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:33 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع المباني المخالفة، نصت على ضرورة أن يكون المبنى سليم وآمن، قبل التقدم للتصالح.
وتابعت "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن التصالح مع المباني المخالفة، لن يحدث عند تجاوز ارتفاعات الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والمباني المقامة على المناطق الأثرية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يعالج قضية المباني المخالفة التي حدثت وقت الإنفلات الأمني، ولن يتعامل مع المباني المخالفة التي صدرت بعد القانون.
وتابعت "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن التصالح مع المباني المخالفة، لن يحدث عند تجاوز ارتفاعات الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والمباني المقامة على المناطق الأثرية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يعالج قضية المباني المخالفة التي حدثت وقت الإنفلات الأمني، ولن يتعامل مع المباني المخالفة التي صدرت بعد القانون.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الاسكان مخالفات البناء قانون البناء الجديد التصالح مع الابنية المخالفة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
- بعد موافقة "إسكان البرلمان" عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
- قيادي بـ"مستقبل وطن": قانون التصالح في مخالفات البناء سيرضى المواطن ويحفظ حق الدولة
- "برلماني": قانون التصالح في مخالفات البناء سيقضي على فساد المحليات
- بعد موافقة البرلمان.. النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء
- "إسكان النواب": قانون التصالح وضع حلولا نهائية لمشكلة مخالفات البناء
- ننشر طرق التصالح وحالات الحذر في قانون مخالفات البناء الجديد
- 8 حالات يحظر فيها التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد.. تعرف عليها
- رئيس إسكان البرلمان: صدور قانون التصالح يؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة الوطن
- وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يعقدان اجتماعهما الثانى لمناقشة مشروع لائحة لقانون التصالح
- ننشر أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد اعتمادها من مجلس الوزراء