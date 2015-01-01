الدولار يواصل ارتفاعه عند أعلي مستوي في 3 أسابيع
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:30 م
وكالات
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حافظ الدولار الأمريكي علي أعلي مستوياته في 3 أسابيع، ليواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع التوقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.
ومن جانبه ذكر عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يرى حاجة لخفض معدل الفائدة الأمريكية في الوقت الراهن.
ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس غداً الأربعاء من أجل إيضاح الصورة بشأن مسار السياسة النقدية.
كما يكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير في الشهر الماضي.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة خلال مايو الماضي بعكس التوقعات.
وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة عند 1.1205 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.91 ين.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلة 1.2465 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9938 فرنك.
وخلال تلك الفترة، زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.514.
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