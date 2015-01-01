تشغيل خط طيران شارتر بين وهران الجزائرية وشرم الشيخ أغسطس المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تدشين خط طيران عارض (شارتر) يربط مدينتي وهران الجزائرية وشرم الشيخ بمناسبة موسم فصل الصيف.





وقال مدير الخطوط الجوية الجزائرية في وهران، قارة تركي: "إن هذا الخط الجوي الموسمي الجديد سيدخل الخدمة خلال أغسطس المقبل، بمعدل رحلتين ذهاباً وإياباً، وذلك بعد طلب من إحدى الوكالات السياحية".





وأضاف تركي: "أن هذا الخط الجوي الذي سيكون يومي 19 و31 أغسطس المقبل ذهاباً وإياباً يكثر الطلب عليه من قبل المسافرين".





وأوضح، أنه لمواجهة التدفق المتزايد للمسافرين خصوصاً الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف تم تدعيم مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" بـ25 عاملاً موسمياً ضمن برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل خاصة في مجال شحن الأمتعة والاستقبال.