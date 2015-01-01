عاجل.. نجاة دوللي شاهين من الموت بإعجوبة وتهشم سيارتها (صور)

أنقذت العناية الإلهية الفنانة دوللي شاهين، من الموت بعد تعرضها لحادث سير خطير أدى إلى تهشم جزء كبير من سيارتها ولم يحدث لها إصابات خطيرة.





وأحيت دوللي منذ أيام حفلًا غنائيًا في العين السخنة وسط حضور عدد كبير من محبيها وعشاقها، كما تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة.





وطرحت دوللي مؤخرًا كليبها الخليجي الجديد «حبيبي غير»، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، والكليب من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، والموزع الموسيقي خالد رأفت، ومن إخراج دوللي شاهين.