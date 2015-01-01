رغم عدم امتلاكها قوة عسكرية.. قطر تنفق المليارات حتى تصبح من أصحاب النفوذ القوي (فيديو)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:14 م
الفجر
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منذ بداية عام 2017، أنفقت قطر 24 مليون دولار على الأقل على جهود الضغط وشراء الذمم من أجل صناعة مجموعات الضغط أملا بالحصول على موطئ قدم في دوائر القرار بالبلدان التي تستهدفها، لتجعل منها جسر العبور نحو تحقيق مآربها.
فيما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بعد اتهام الإدارة الأمريكية للدوحة في 2017 بدعم وتمويل الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بسبب الدعم المتواصل للحليف الإيراني.
وأعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر لتحمله كافة التكاليف لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفى مع تميم بن حمد أمس الاثنين فى واشنطن، إن 8 مليارات ستدفع قطر أغلبها لتستضيف قاعدة العديد المزيد من العسكريين الأمريكيين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمضى مسؤولون من قطر حوالي ثلاثة أسابيع بين واشنطن ونيويورك، التقوا خلالها مع مسؤولين أمريكيين وباحثين في مراكز بحثية وأساتذة جامعيين؛ من أجل التمهيد لزيارة أمير قطر الحالية.
وقالت محطة فوكس نيوز الأمريكية، الثلاثاء، إن تميم بن حمد أمير قطر جاء إلى واشنطن ليتسول رضا الرئيس دونالد ترامب.
ووصف نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، في تصريحات للمحطة زيارة تميم بأنها "جاءت من منطلق ضعف".
وفي سياق متصل، أكدت محطة "إم بي سي نيوز" أن قطر تساعد إيران، وأن الرئيس الأمريكي لديه القدرة على فرض التغيير على نظام قطر.
وبحسب مراقبين فإن تغطية الإعلام الأمريكي للزيارة تعكس بوضوح السخط على دور قطر في تمويل الإرهاب ودعم إيران، في حين يقف الإعلام القطري وحيدا مدافعا مهللا لتميم.
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