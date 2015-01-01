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"تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:24 م
تشريعية البرلمان توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى
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إسلام شعراوي
 
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وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، جاء ذلك مقابل مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وتوجه الطلب بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير.
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المزيد عن: رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى النائب صلاح عيسى مرسى
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