"تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، جاء ذلك مقابل مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.



