"قضايا الدولة": تكريم أسرة الشهيد عمر القاضي ومنحهم العضوية الشرفية غدًا





كشف المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، تفاصيل تكريم أسرة الشهيد عمر القاضي، ومنحهم العضوية الشرفية، موضحًا أنه سيتم تكريم الأسرة غدًا، ومنحهم درع الهيئة والعضوية الشرفية بأحد أندية الهيئة.وأشار "خليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الشهيد قدم للهيئة في 2017، وأنهم تفاجئوا باسمه، معلقًا: "أقل واجب علينا، ده شهيد ودافع عن البلد وأمننا وعملنا".وتابع: "نحن فداءً لجميع شهدائنا، ويجب أن نغرس حب الوطن وتراب الأرض في شبابنا"، لافتًا إلى أن الشهداء يدافعون عنا بالغالي والرخيص ويجب تقديرهم.وأضاف أنه طالب أن يتم منح العضوية الشرفية لجميع أسر الشهداء، مستكملًا: "يجب أن نضحي جميعًا، ونقف خلف القيادة السياسية".