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ترامب: على إيران أن تكون "حذرة جدا"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:56 م
ترامب: على إيران أن تكون حذرة جدا
دونالد ترامب
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وكالات
 
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراً جديداً إلى إيران، اليوم الثلاثاء، ودعاها لأن تكون حذرة جدا.


وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض: "إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة.... ويجدر بها أن تكون حذرة جدا، وذلك رداً على سؤال حول وقف إيران احترام بعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه واشنطن".
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