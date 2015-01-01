شفاعة أمير جازان تعتق رقبة مواطن بحاكمة أبوعريش

استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تنازل أولياء الدم عن قاتل ابنهم وذلك لوجه الله عز وجل.

فقد تنازل كل من: جمعة بنت عواجي عقدي سعودية الجنسية "والدة القتيل"، وعبده بن يحيى عقدي، وآمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبنائها جميعًا، عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش, وذلك لوجه الله- تعالى- ونزولًا عند شفاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، ونائبه، والتي نقلها نائب أمير المنطقة اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم بحاكمة التابعة لمحافظة أبوعريش.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه؛ لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه، حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله- تعالى- بتنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش، طواعية منهم، وابتغاءً لوجه الله تعالى.