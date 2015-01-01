عملية ختان تتسبب في بتر عضو ذكري لطفل عمره 30 يوما بالقليوبية (مستند)

تقدم ولي أمر بمحضر رسمي يتهم فيه ممرضة بأحد المراكز الطبية بمنطقة منطاي في شبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية ختان له تسببت في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته.









تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "أ. ح" 39 عاما، يقطن بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهر، عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية، ولكن ممرضة هي من أجرت العملية بطريقة خاطئة تسببت للطفل في مضاعفات.









وأضاف في بلاغه أن رغوة ظهرت مكان الجرح فذهب به إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن الرضيع أصيب بغرغرينة، وجرى بتر عضو الطفل الذكري.







