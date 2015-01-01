ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عملية ختان تتسبب في بتر عضو ذكري لطفل عمره 30 يوما بالقليوبية (مستند)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:48 م
عملية ختان تتسبب في بتر عضو ذكري لطفل عمره 30 يوما بالقليوبية (مستند)
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
تقدم ولي أمر بمحضر رسمي يتهم فيه ممرضة بأحد المراكز الطبية بمنطقة منطاي في شبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية ختان له تسببت في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته.


تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "أ. ح" 39 عاما، يقطن بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهر، عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية، ولكن ممرضة هي من أجرت العملية بطريقة خاطئة تسببت للطفل في مضاعفات.


وأضاف في بلاغه أن رغوة ظهرت مكان الجرح فذهب به إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن الرضيع أصيب بغرغرينة، وجرى بتر عضو الطفل الذكري.


وحرر الأب محضرا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019.
عملية ختان تتسبب في بتر عضو ذكري لطفل عمره 30 يوما بالقليوبية (مستند)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم