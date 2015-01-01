وزير الثقافة افتتحت قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قاعة الاطلاع الرئيسية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بعد تحديثها كما دشنت بوابتها الإليكترونية التى اعيد صياغتها لتواكب متطلبات التطور التكنولوجى المعرفي وذلك بحضور محمد الفران مدير المكتبة الوطنية المغربية وعدد من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الوثائق القومية، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.





وفي تصريح لها أكدت عبد الدايم التاريخ العريق لدار الكتب مثمنة دورها في الحفاظ على كنوز التراث الفكرى القومي، وأضافت أن القاعة اصبحت تضاهى مثيلاتها في العالم وتطويرها يأتي في إطار الجهود الرامية الى تدعيم البنية الثقافية المصرية ومواكبة الاساليب والوسائل الحديثة للبحث واكتساب المعلومات، وأشارت الى أنها أصبحت نافذة تتيح للدارسين والمستفيدين الوصول الى مختلف الوان المعرفة من خلال الخدمات التى تقدمها للدارسين والباحثين المصريين والعرب والاجانب، ووجهت التحية الى كل من ساهم وبذل جهدا في عملية التطوير.





من جانبه أوضح عزمي ان عمليات التطوير الشاملة بالقاعة تم إنجازها في 6 شهور لتيسير مهمة الباحثين والدارسين وأشار أن البوابة الإلكترونية للدار تقدم خدماتها للزائر بثلاثة لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية كما تم إضافة العديد من الخدمات بها حيث حيث تم ربطها بالفهرس الإليكتروني للدار الى جانب إمكانية الشراء الإليكتروني للاصدارات المتاحة.





وكانت وزير الثقافة قد شهدت عرضاً توضيحياً لعملية تطوير قاعة الاطلاع والموقع الإليكتروني كما تفقدت ومنفذ البيع بالدار إلى جانب أحد مخازن الكتب المتطورة .





يذكر أن قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب تقدم خدماتها مجاناً وشهدت أكبر عملية تطوير وتحديث منذ افتتاحها عام 1987 شمل كافة النواحي اللوجيستية وتم تزويدها بعدد من أجهزة الحاسب الآلي حيث يمكن للقراء الاطلاع على الكتب المطبوعة والوسائط المتعددة والإصدارات المرقمنة وتتسع لعدد 230 مستفيد وتم تحديث المحتوى المعرفي للمكتبة الملحقة لتشمل ثلاثة أقسام رئيسية الأول لمجموعة نوبل والتي تضم كل ما كتب عن المصريين الحاصلين على الجائزة العالمية الى جانب بعض مؤلفات الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية منهم الدكتور بطرس غالي، توفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس، اما الثانى يحتوى على أحدث الإصدارات في مختلف مجالات المعرفة، وتم تخصيص الثالث لمؤلفات تتناول موضوعات الساعة التي تهم القارئ العادي والمتخصص .