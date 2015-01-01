المفاجأة الكبري.. بيريز يريد إحراق برشلونة في أكبر صفقاته
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:43 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر جديًا في فتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكان بيريز قد رفض الدخول في مفاوضات مع باريس لضم نيمار من قبل بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي الذي لا يرغب في ضم نيمار ويريد الحصول على خدمات كيليان مبابي من الفريق الباريسي.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرماني يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة الذي يسعي جاهدًا لإعادة اللاعب البرازيلي من جديد إلى كامب نو.
ويري بيريز أن صفقة نيمار ستكون هي الأقوي من الناحية الرياضية والإقتصادية لريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
Advertisements
- والد نيمار يجهز مفاجأة لزيدان والريال
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 مارس.. نجم باريس يوقع للملكي
- ريال مدريد يواجه أزمة في ضم ثنائي سان جيرمان
- ريال مدريد يعود للتفاوض مع نيمار
- باريس سان جيرمان يحدد شرطه للتخلي عن مبابي
- ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة
- خطوة مفاجئة تقرب ريال مدريد من صفقة الموسم
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة
- أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة