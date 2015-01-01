المفاجأة الكبري.. بيريز يريد إحراق برشلونة في أكبر صفقاته





وكان بيريز قد رفض الدخول في مفاوضات مع باريس لضم نيمار من قبل بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي الذي لا يرغب في ضم نيمار ويريد الحصول على خدمات كيليان مبابي من الفريق الباريسي.





وتشير التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرماني يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة الذي يسعي جاهدًا لإعادة اللاعب البرازيلي من جديد إلى كامب نو.





ويري بيريز أن صفقة نيمار ستكون هي الأقوي من الناحية الرياضية والإقتصادية لريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر جديًا في فتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.