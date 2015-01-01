ضبط 6 طن دقيق مدعم بأسيوط قبل الإتجار بها في السوق السوداء

Advertisements

تمكن مسؤولو ادارة التموين بمركز أبنوب من ضبط حوالي 6 طن و300 كيلو دقيق مدعم بحوزة أحد الأشخاص بمدينة أبنوب قبل الاتجار بها في السوق السوداء، وذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها رئاسة المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين.



تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال تاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن رئاسة المركز شنت بالتنسيق مع إدارة التموين بأبنوب حملة مكبرة تموينية على الأسواق ومنافذ البيع وذلك بحضور العقيد يحيى عبدالله وكيل إدارة مباحث التموين وصلاح يونس مدير إدارة التموين بأبنوب أسفرت عن ضبط حوالي 6 طن و300 كيلو دقيق مدعم قبل الاتجار بها بالسوق السوداء بمنطقة شارع عثمان غزالي شرق مدينة أبنوب مؤكدا على مواصلة الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط للحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.



وأكد اللوء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرقابة على منافذ البيع والأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة موجها رؤساء المراكز والأحياء بشن الحملات الرقابية اليومية الوقوف على مثل تلك المخالفات.