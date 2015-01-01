النشار: مطار العاصمة الإدارية هدية القوات المسلحة للقيادة السياسية ووزارة الطيران

قال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار العاصمة الإدارية سيخفف الضغط على مطار القاهرة، مشيرًا إلى أن المطار على مساحة 16 كيلو متر، والمبنى الرئيسي على مساحة 4 آلاكيلو متر ويوجد 42 مبنى خدمي من محطات كهرباء إلى محطات تحلية ومعالجة مياه بالإضافة إلى ممر رئيسي فضلًا عن صالة سفر ووصول تسع إلى 300 راكب في الساعة.





وأضاف"النشار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المطار سيفيد المنطقة الاستثمارية في العين السخنة، كما يخدم محافظات شرق القاهرة، ومدن القناة، مؤكدًا أن مطار العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمصر.





ونوه إلى أن مطار العاصمة الإدارية بأيدي مصرية 100%، معلقًا: "المطار هدية القوات المسلحة للقيادة السياسية ووزارة الطيران".



