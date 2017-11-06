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"الأرصاد": موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وهذا موعد الانكسار (فيديو)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:28 م
الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وهذا موعد الانكسار (فيديو)
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم بدأ ارتفاع تدريجي في درجات بمعدل درجة واحدة يوميًا حتى نهاية الأسبوع، وتستقر عند 39 درجة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، أن نسب الرطوبة ستكون مرتفعة، مما يؤدي إلى وجود الشبورة المائية في الصباح.

وكشف عن بدء موجة حارة تنتهي يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو الذي سيشعر المواطنين بالحرارة.


ويسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 36
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 33
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 24 34
سيوة 24 41
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 34 
رفح 23 33
رأس سدر 25 40 
نخل 19 38 
نويبع 28 38 
طابا 25 36 
كاترين 19 33
الطور 26 37 
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 25 38
أسيوط 27 40
سوهاج 27 40 
قنا 27 41
الأقصر 26 42 
أسوان 28 42 
أبوسمبل 27 41 
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 37
أبو رماد 28 37 
حلايب 29 34 
رأس حدربة 29 34
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