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تنفيذ حكم القتل بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين بمنطقة الجوف

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:02 م
تنفيذ حكم القتل بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين بمنطقة الجوف
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الفجر السعودي
 
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:

وتم القبض على المدعو فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي "سعودي الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 11 / 1440هـ في منطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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