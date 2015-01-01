أنور مغيث: المركز القومي للترجمة يطلق قريبًا مجموعة كبيرة من الدورات المتخصصة في الترجمة

يشهد المركز القومى للترجمة، نشاطا كبيرا، حيث يقدم مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة، وفى تصريح للأستاذ الدكتور أنور مغيث: "استكمالا لدور المركز التنويرى فى دعم حركة الترجمة ودعم شباب المترجمين، قرر المركز تكثيف الدورات التدريبية الفترة المقبلة وقد سعينا بكل السبل لتذليل العقبات لنتمكن من إقامة اكبر عدد من الدورات والورش التدريبية وذلك بالتأكيد دعمًا منا لحركة الترجمة واستكمالا لمساهمة المركز فى خلق جيل جديد من شباب المترجمين وتشجيع الشباب على الترجمة من خلال دورات وورش تدريبية تساعدهم على بدء واستكمال مشروعات الترجمة الخاصة بهم، وتقام الدورات بقاعة التدريب بالمركز والتى تم إعدادها بأحدث الإمكانيات لتقديم هذه الدورات المتخصصة فى الترجمة.

ينظم المركز القومى للترجمة الفترة القادمة مجموعة من الدورات والورش التدريبية وهى كالاتى:دورة تدريبية فى فى الترجمة العامة عن اللغة الانجليزية،ورشة عمل متخصصة فى الترجمة الأدبية، دورة تدريبية فى مجال الترجمة العلمية عن اللغة الانجليزية،دورة تدريبة فى مجال الترجمة عن اللغة الفرنسية،ورشة عمل متخصصة فى ترجمة العلوم الاجتماعية، دورة تدريبية فى الترجمة عن الالمانية، دورة تدريبية فى مجال الترجمة العامة عن اللغة الاسبانية و ورشة عمل متخصصة فى الترجمة الأدبية .وسوف يتم الإعلان تباعا عن مواعيد الدورات والورش التدريبية.

جدير بالذكر أن المركز كان قد أطلق مؤخرا عن دوره تدريبية فى الترجمة العامة عن الفرنسية مخصصة لطلبة الجامعات والتى من المزمع إقامتها ١٤ يوليو الجاري.