مفاجأة في صفقة تعاقد برشلونة مع نيمار

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني اخر تطورات صفقة التعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.









وتابعت الإذاعة أن برشلونة علم بسعر نيمار عن طريق وسيط ثالث والنادي الكتالوني يعلم بالمشكلة بين نيمار وباريس سان جيرمان ولا يستبعد حلها مثل حدث مع ماركو فيراتي الذي استمر في صفوف باريس سان جيرمان بعد ذلك.









وشددت الإذاعة نقلا عن مصادر داخل برشلونة على أن النادي يعرف بأن نيمار لاعب عظيم لكن النادي لن يدفع المقابل المالي الذي يريده باريس سان جيرمان لضمه في الصيف الجاري.









وكان ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أعلن أمس رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف الفريق لكن النادي لن يترك إلا بالسعر المطلوب من قبل إدارة بطل الدوري الفرنسي بعد غياب البرازيلي عن العودة لتدريبات الفريق أمس دون إذن مسبق من النادي الفرنسي.



