الجمهور السعودي يصوت لأفضل شركة تنظيم حفلات غنائية عبر "تويتر" (صور)

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأكثر استخدماً للتعبير عن الرأي وهي الحكم الأول هذه الأيام، ومع تزامن انطلاق الحفلات بين المدن السعودية، والتنافس الحميد بين الشركات المنظمة، لتقديم ماهو أفضل للجمهور السعودي، اطلق حساب "تذكرتك" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصويت بين اكبر شركتان بالمملكة، "روتانا" و "بنش مارك" والتي قدما اغلب حفلات الموسم، بدعم من الهيئة العامة للترفية والهيئة العامة للثقافة الممثلة باللجنة الفنية.

وقام بالتصويت على السؤال أكثر من ٣٦ ألف شخص، وعلق حوالي ١٨٢ شخص كما أعيدت التغريدة حوالي ٣٤ مره، واعطى الجمهور اغلب أصواته لشركة "بنش مارك" السعودية، حيث حصلت على نسبة ٥٦٪؜ من مجموع الأصوات، اي حوالي ٢١ الف شخص، وحصلت شركة "روتانا" على نسبة ٣٨٪؜، اما ٦٪؜ كانت باختيار شركات اخرى.

تعقيبا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد زكي حسنين: " بدأنا في "بنش مارك" بداية قوية، وكانت من خلال تنظيم أول حفل موسيقي عائلي في السعودية، وهو حفل الموسيقار عمر خيرت، والحمدالله كان حفل ناجح على جميع الأصعدة، وحليفاً لهذا النجاح، كسبنا ثقة الهيئة العامة للترفية، حيث قامت بإصدار لنا اول تصريح حفل غنائي للعائلات بالمملكة والذي أحياها الفنان تامر حسني، ومن هنا كانت انطلقتنا القوية في تنظيم الحفلات الغنائية منذ عامين، لكن نحن كشركة نعمل في هذا المجال منذ عام ٢٠٠٠".

وأضاف حسنين: " أن ما يميزنا عن غيرنا الدقة في المعايير واهتمامنا بالجمهور أولاً، بجميع فئاتهم، فهدفنا الأول هو تحقيق تجربة مميزة للعميل، منذ بداية شراءه لتذاكر الحفل إلى تسهيل وصوله لموقع الحفل من خلال توفير موصلات مجانية او استخدام "برومو كود" خصم يصل حتى ٥٠٪ لشركات التوصيل؜، اضافة إلى توفير مواقف كافية للسيارات، ودخول منظم وسلس، إلى الوصول لأماكن الجلوس الخاصة، والتي نعتمد فيها اختيار الكراسي المريحة، اضافة إلى الهندسة الصوتية التي تكون ممتعة ومريحة للأذن".

وأشار حسنين أن التفاعل مع الجمهور من أهم سمات النجاح، وقال: "نحن قريبين من الجمهور ومتطلباتهم ومتواجدين جميعا على وسائل التواصل او من خلال موقعنا الرسمي من رأس الهرم "عمو زكي" الى اصغر مسؤول لدينا".

وأكد حسنين على: " نحن بالشركة نطرح جميع التذاكر للبيع ولا نستثني احد، سوى الاعلاميين، وهم ضيوف كل حفل ولديهم مقاعد مخصصة، ونقوم بتسهيل وتنظيم عملية التغطية الاعلامية لهم ومساعدتهم على التقاط أجمل الصور، اضافة إلى تنظيم لقاء الفنان".

ونوه حسنين إلى أن من ابرز عناصر النجاح للشركة هو هويتها السعودية، والعاملين بها من كوادر الوطن، وهم الأعلم بالذوق العام للمجتمع السعودي، حيث يفصل الحفل بناء على اختيارات الجمهور .

وقال: " نحن لا نركز على أن الحفل غنائي فقط، بل نهتم بوجود الفعاليات المصاحبة التي توفر الراحة للزائر، من عربات طعام، ومرافق صحية، والأمن والسلامة، وصولا الى رسم ذكرة جميلة للجمهور من خلال الديكورات وبوثات التصوير، والهدف من ذلك خلق تجربة استثنائية للجمهور."

وأضاف: " ليس لدينا قائمة لفنانين معينين ملزومين بها، وهذا ما يميزنا عن باقي الشركات التي تحاول أن تفرض بعض فنانيها متجاهلة طلب الجمهور، فالجماهير تفضل حفلاتنا لاننا نعتمد على اختياراتهم للفنان، نحن بالمختصر شركة مختصة وتظل مختصة في تنظيم الفعاليات والحفلات، الامر هذا جعلنا الأكثر تركيزاً في مجالنا، وابعد عننا التشتت".

وأكد حسنين على وطنية الشركة، وقال: " عندما ننظم حفل او فعالية في أي مدينة بالسعودية، لا نستأثر بالتنظيم علينا فقط، نحن نخلق فرص عمل للشباب في مختلف المناطق، حيث نقوم بالاستعانة بشباب المنطقة للتنظيم، هدفنا الرئيسي اخلاق فرص عمل تجارية او وظيفية للشباب السعودي من كلى الجنسين".

وعن تصويت تويتر، وفوز "بنش مارك" بالنسبة الاعلى قال: "نحن شركة حديثة في مجال تنظيم الحفلات الغنائية مقارنة بـ "روتانا"، ويمكننا القول أننا استفدنا من تجارب "روتانا" السابقة وعلى اساسها بنينا خططنا وتنظيمنا، تعلمنا من اخطلئنا واخطاء روتانا، ففي كل حفل نقوم بتطوير أنفسنا اكثر، ومؤخرا وجدنا رغبة كبيرة من الجمهور في نقل الحفلات تلفزيونياً، وعلى هذا الأساس أبرمنا اتفاقية مع mbc، حيث تعرض حفلاتنا على الشاشة الاولى عربيا وإقليمياً mbc1 او من خلال قناة وناسة، اضافة إلى نقلها عبر أثير mbcfm و بانورما fm، والحمدالله ظهرت الحفلات بأفضل حلة ومظهر امام المشاهد العربي".

وأضاف: "بقدر سعادتي بهذا التصويت كشركة منظمة للحفلات واختيار حوالي ٢١ الف شخص لنا، بقدر ما استشعر المسؤولية الكبيرة، فالنجاح يمكن تحقيقه، لكن الصعب أن نبقيه على مستوى عال، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية استمرارنا بتقديم الأفضل، انا اشكر كل من دعمنا على راسهم هيئة الترفية التي وثقت بنا وأعطتنا الأولية والسبق في تنظيم الحفلات الموسيقية والغنائية للعائلات".

اما عن ما يخطط له مستقبلا، قال حسنين: "منذ انطلاق رؤية ٢٠٣٠ وتأكيد دور الترفية في التنمية الافكار لدينا لا تقف، في كل حفلة او فعالية لدينا معاير عالمية نبحث عن مؤثرات صوتية وضوئية مختلفة، حتى لا يمل الجمهور من حضور اي شيء يخصنا، فنحن نعتمد اختلاف الأنماط، وإضافة الألعاب النارية، والمؤثرات النارية والضوئية والدخان والأوراق، نحاول ان نجعل برنامج الحفل مسلي، كما نقوم بدعم المواهب السعودية، فقبل أي حفل غنائي نعطي فرصة للشباب السعودي فرقة او "دي جي" بافتتاح الحفل حتى يستفيد من التواصل مع الجمهور، كما نحرص على اختيار مقدمين الحفل من الشباب السعودي".