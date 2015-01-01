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حساب المواطن يكشف عن موعد تسلم الدفعة العشرين من الدعم.. وهذا رابط التسجيل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:39 م
حساب المواطن يكشف عن موعد تسلم الدفعة العشرين من الدعم.. وهذا رابط التسجيل
حساب المواطن - برنامج سعودي
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كشف برنامج حساب المواطن عن موعد تسلم الدفعة العشرين 20 من دعم البرنامج، فمن المقرر أن يتسلم المواطن السعودي مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين غدا الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019 ميلاديا.

وعن رابط التسجيل في حساب المواطن، أعلن البرنامج عبر تويتر رابط للتسجيل للستفادة من الدفعة القادمة من الدعم المقرر الإعلان عنها يوم 10 أغستس المقبل، وعبر هذا الرابط سيتم التسجيل.. ادخل هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويرد حساب المواطن عبر تويتر عن استفسارات مستحقي الدعم من البرنامج عبر الخاص ويطلب منهم البيانات لحل المشاكل التي تواجههم بكل سهولة.

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.

وأعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة العشرين من الدعم، ومن المقرر صرفها يوم 10 يوليو.
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