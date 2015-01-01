الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:19 م
ترجمة: دينا الشريف
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حث الاتحاد الأوروبي إيران اليوم الثلاثاء على إلغاء زيادة تخصيب اليورانيوم الذي ينتهك اتفاق الحد من الأسلحة النووية الذي وافقت عليه في عام 2015.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين "نواصل حث إيران على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف وعكس جميع الأنشطة التي لا تتفق مع الإتفاق النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".
وقالت إيران إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة أعلى من الحد الذي حددته الصفقة النووية، وهي خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين "نواصل حث إيران على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف وعكس جميع الأنشطة التي لا تتفق مع الإتفاق النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".
وقالت إيران إنها ستعزز تخصيب اليورانيوم في غضون ساعات قليلة أعلى من الحد الذي حددته الصفقة النووية، وهي خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية على طهران.
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