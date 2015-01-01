احتجاجات تقودها النساء في مالاوي دفاعًا عن رئيسة الهيئة الانتخابية

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ستنطلق النساء في ملاوي في الشوارع يوم الأربعاء القادم للاحتجاج على دعوات من بعض المنظمات المدنية والمعارضة لاستقالة جين أنساه رئيسة الهيئة الانتخابية في البلاد.



حيث أعلن منتدى النساء المعنيات، برئاسة ماري ثوم نافيتشا، وزيرة النوع الاجتماعي، الأطفال، ذوي الإعاقات والرعاية الاجتماعية، يوم الإثنين أنهم سيحتجون أيضًا يوم الأربعاء دفاعًا عن رئيسة اللجنة الانتخابية في ملاوي.



وقال الوزير إن أي هجوم ضد أنساه كان هجومًا على جميع النساء في ملاوي، ومن هنا كانت الرغبة في تنظيم الاحتجاجات في مدينة بلانتير التجارية.



حيث تعرضت أنساه للنقد منذ 27 مايو، عندما أعلنت الرئيسة الحالية، بيتر موثاريكا، الفائزة في انتخابات 21 مايو الرئاسية بخيبة أمل المعارضة، التي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني التي يقودها تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDC)، تم إجراء سلسلة من الاحتجاجات لإجبار كرسي مفوضية الانتخابات في ملاوي على الاستقالة.



حيث تحولت الاحتجاجات الأخيرة في 4 و5 يوليو إلى أعمال عنف في بعض المدن والمناطق في جميع أنحاء البلاد حيث قام بعض المتظاهرين بإحراق ونهب المكاتب العامة والممتلكات الخاصة.



ووصفت أنساه المظاهرات ضدها بأنها عدالة الغوغاء في مقابلة مع مذيعة محلية زودياك.



وفي الوقت نفسه، تسعى المعارضة، حزب مؤتمر ملاوي (MCP) وحركة التحول المتحدة (UTM)، إلى إلغاء نتائج الانتخابات على أساس التزوير.

