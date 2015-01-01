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مدرب الأهلي: حققنا هدفنا في سوكر سمارت والدليل 22 لاعبا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:42 م
مدرب الأهلي: حققنا هدفنا في سوكر سمارت والدليل 22 لاعبا
الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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قال محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن المباراة التى خاضها الفريق أمس في أولى تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا امام فريق سوكر سمارت الإسباني وانتهت بالفوز بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، حققت العديد من الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني في المرحلة الحالية .

 

وأوضح أن المباراة كانت فرصة لتجربة العديد من الأفكار الخططية والفنية بصرف النظر عن النتيجة ، لذلك دفع الجهاز الفني خلالها بـ 22 لاعبًا على مدار شوطي المباراة؛ لتجربة العديد من الأمور التكتيكية استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري.

 

وأضاف يوسف أن الهدف من وراء المباراة الودية الأولى تحقق بما يتفق مع خطة الجهاز الفني الذي يسعى خلال المرحلة الحالية للوصول بالفريق إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة، بالإضافة إلى تجربة معظم اللاعبين؛ للوقوف بدقة على العديد من الأمور الفنية واستكمال النواقص التى يحتاجها كل لاعب؛ تمهيدا للوصول بالفريق مع نهاية فترة المعسكر إلى افضل مستوى فني وبدني ممكن.

 

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني حريص تماما على استغلال كل دقيقة خلال مدة المعسكر لتجهيز اللاعبين ، وفقا لبرنامج تدريبي محدد يشهد تكثيفا للجوانب البدنية ، مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى لتجربة العديد من الامور الفنية التي يسعى إليها الجهاز ، بما يتفق مع المرحة الحالية.

 

وشدد المدرب العام للأهلي على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية ؛ من أجل حسم لقب بطولة الدوري.

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المزيد عن: محمد يوسف سوكر سمارت الاهلي اخبار الاهلي
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