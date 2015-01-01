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هاني الناظر يحذر المواطنين: لا يوجد طب للأعشاب.. وهناك العديد منها سام وتؤدي للموت

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:43 م
هاني الناظر يحذر المواطنين: لا يوجد طب للأعشاب.. وهناك العديد منها سام وتؤدي للموت
هاني الناظر
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الفجر الفني
 
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، إنه ليس هناك ما يسمى بطل الأعشاب ولا يوجد طبيب متخصص بها، فكل العيادات المختصصة بالأعشاب باطلة وغير حاصلين على بكالريوس في هذا التخصص.

وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الأعشاب أحيانًا تكون مصدر للأدوية ولكن لا تكون الدواء بشخصه وذلك لأنها تحتوي على ألاف المواد الكيميائية.

وأكد الناظر، أن هناك العديد من الأعشاب سامة وقد تؤدي إلى الموت، ضاربًا المثل بحادثة شهيرة لشقيقتين استخدما تركيبة عشبية للشعر أدت لوفاتهما، محذرًا مرضى الضغط والكلى من تناول العرق السوس.

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