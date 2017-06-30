عاجل.. خطاب هام بشأن نقل التسكين من شاغلي وظائف التعليم إلى "المعلمين"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، بشأن الإجراءات اللازمة للتقدم للتدريبات اللازمة لنقل التسكين من شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين، أو ما يقابلها وفقًا للمادة رقم 72من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.





وذكر الخطاب الشروط اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم العام 2018/2019 إلى وظائف المعلمين وجاءت الشروط كالتالي:

- يتم فتح باب التسجيل لهذه التدريبات على الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم بداية من اليوم 9 يوليو حتى 30/9/2019.





- يتقدم للتسجيل لتدريبات النقل إلى إحدى وظائف المعلمين المنصوص عليها فى المادة رقم 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139

لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 اعضاء هيئة التعليم الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين لم يسبق لهم النقل.





- يقدم للتسجيل لتدريبات النقل إى إحدى وظائف المعلمين كل من أمضي منهم سنتين على الاقل فى تعينه على وظيفة معلم مساعد تعيين أو أوائل الخريجيين المعينون (حاصل على الدرجة الثالثة فى 30/6/2017 وما قبلها) على أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام فى التربية.





- أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل.



