اليمن: احراق عربات عسكرية واشتباكات عنيفة في تعز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية محلية ومسلحين في مدينة تعز امام مستشفى الدقاق وسط مركز المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت بين المدعوا غزوان الذي هو معوم من قيادات أمنية في تعز وجنود تسبب في اصابة مدنيين ومرأة وهي المعركة الاولى.

أما المواجهات الثانية بحسب المصادر بجانب مستشفى الصفوة وقام غزوان بإطلاق النار على احد أفراد الامن وإصابته و قام بعدها باحراق احد الاطقم العسكرية.