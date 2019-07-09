سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية اليوم الثلاثاء 9-7-2019

استقر سعرالدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، واستقر سعر الجنيه أمام الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، وعَـوده، والبركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.





وووصل الدولار استقراره في مجموعة من البنوك المصرية حيث سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران سعر 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.58 للشراء، و16.68 للبيع، واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنوك العربي الافريقي الدولي وقناة السويس والتعمير والإسكان ومصر إيران للتنمية ليسجل 16.56 للشراء، و16.66 للبيع.







