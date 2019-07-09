ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استشاري صحة نفسية: التكنولوجيا من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:05 ص
استشاري صحة نفسية: التكنولوجيا من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن مصر تعاني منذ عامين من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج، وهو ما أكد بيان المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا بأن نسبة الطلاق في 2018 ارتفعت عن العام السابق بنسبة 6،7%.

وأشار "هاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك ناقوس خطر يدق على طبول الأسرة المصرية، مرجعًا انخفاض نسبة الزواج إلى وجود نماذج سلبية لقصص الزواج في مصر.

ولفت إلى نسبة العنوسة مرتفعة في الحضر، حيث كلما ارتفعت الفتاة في مستواها الوظيفي والتعليمي فأنها تبحث عن نفس المستوى وهو عكس ما يحدث في القرى، معتبرًا أن التكنولوجيا ومحاولات الأسر لتأمين أولادهم قبل الزواج بشكل مبالغ من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس