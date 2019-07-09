استشاري صحة نفسية: التكنولوجيا من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

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قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن مصر تعاني منذ عامين من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج، وهو ما أكد بيان المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا بأن نسبة الطلاق في 2018 ارتفعت عن العام السابق بنسبة 6،7%.



وأشار "هاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك ناقوس خطر يدق على طبول الأسرة المصرية، مرجعًا انخفاض نسبة الزواج إلى وجود نماذج سلبية لقصص الزواج في مصر.



ولفت إلى نسبة العنوسة مرتفعة في الحضر، حيث كلما ارتفعت الفتاة في مستواها الوظيفي والتعليمي فأنها تبحث عن نفس المستوى وهو عكس ما يحدث في القرى، معتبرًا أن التكنولوجيا ومحاولات الأسر لتأمين أولادهم قبل الزواج بشكل مبالغ من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.

