وزيرا الطيران والسياحة يشهدان التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الدولي

شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولي بهبوط أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) إلي مطار العاصمة الذي يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة والذي يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ويعد النواة لأحدث أيقونة معمارية ذكية في مصر وشمال إفريقيا وهي العاصمة الإدارية الجديدة قبلة المستثمرين ورواد الأعمال وسيساهم في دعم مسيرة تنمية المشروع بشكل كبير ليكون بوابة للعبور نحو المستقبل.





تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتماشياً مع الأهداف الإستراتجية لرؤية مصر2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الإقتصادية المستدامة على كافة الأصعدة ومن بينها قطاع الطيران المدني.





وبهذه المناسبة تقدم الفريق يونس المصرى بالشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية علي مساهماتها ودورها الفعال في بناء وتطوير المطارات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وهي مطارات سفنكس و العاصمة الإدارية وبرنيس جنوب البحر الأحمر و البردويل التي اهدتهم القيادة السياسية للشعب المصري في ضوء خطط البناء والتطوير الشاملة لكافة المجالات وأضاف وزير الطيران المدني إن استراتيجية الوزارة تضع على قمة أولوياتها تطوير المطارات المصرية وافتتاح المشروعات التوسعية والإستثمارية بالإضافة الى تحسين و تطوير كافة الخدمات المقدمة للمسافرين بجميع المطارات بالتوازي مع خطة تحديث اسطول الناقل الوطني مصرللطيران وتكاملها مع شركات الطيران الخاصة وتطوير الأجهزة الملاحية والرادارية.





وأكد المصري أن مطار العاصمة الإدارية سيساهم فى تحقيق نقلة تنموية شاملة فى المنطقة خاصة حيث أنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية التى تضم الموانيء البحرية الهامة والتى تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة و الإستثمار ومقصداً سياحياً هاما في الفترة القادمة مضيفاً أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريباً عدداً من الرحلات الجوية حيث أن هناك اتجاة لتخفيف الضغط الحالي علي مطار القاهرة الدولي عبر مطار العاصمة نظراً لقربه من شمال وشرق القاهرة ويخدم المحافظات المختلفة ومدن شرق القاهرة حيث أنه تم إعداد المطار جيداً بكافة الوسائل الحديثة والمتطورة ليستقبل جميع أحجام الطائرات في الفترة المقبلة وأن التشغيل التجريبى للمطار يسمح بإختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.





من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بخطوة تشغيل مطار العاصمة الإدارية لموقعه المتميز الذي سيساهم فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمنطقة العين السخنة ومشروع هضبة الجلالة السياحى العالمى ، وأضافت أن هذه المطارات الجديدة وبخاصة مطاري سفنكس والعاصمة يساهما في تنشيط حركة السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية وربطها بسياحة الشواطئ ، ومن المتوقع تسيير العديد من الرحلات الدولية والداخلية خاصة مع افتتاح المتحف الكبير.





جدير بالذكر أن مطار العاصمة يبعد حوالي 30 كيلو متر من شرق مطار القاهرة الدولي ويربط مطار العاصمة بين طريق "القاهرة - السويس" عن طريق تقاطع حر، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة والحد من الزحام المرورى أثناء الدخول او الخروج من المطار.





وتبلغ مساحة المطار 16 كيلومتر مربع ويحتوى على مبنى رئيسى أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع و يضم مبني للركاب يتكون من صالة للوصول و صالة مغادرة وصالة لكبار الزوار ويسع 300 راكب فى الساعة ومنطقة الجوازات و الجمارك و منطقة المطاعم و الأسواق الحرة ويحتوى على 8 مواقف الطائرات وتسع ٤٠٠ سيارة و20 أتوبيسا ويضم 45 مبانى خدمية وإدارية ومحطات تنقية وتحلية المياة ومحطة معالجة الصرف الصحي بإستخدام المياة في الزراعة.





ويحتوي المطار على برج مراقبة جوى بطول 50 مترا وممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا مجهز بمنظومة إنارة ممرات للإستخدام الليلي وأنظمة الهبوط الالى (ILS) بالإضافة إلى أكتاف الممر التى تصل إلى 15 مترا من الجانبين ويسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.





وصمم المطار وفقاً لأعلى المواصفات العالمية ومجهز بأحدث الأنظمة الحديثة لتأمين وإدارة المطارات حيث يوجد به أحدث أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الحرارية وأنظمة كشف الحقائب بـ"إكس راي" وأنظمة الإنذار الآلي ضد الحريق ومنظومة للتعامل مع السيول.





بالإضافة إلى أنه تم تصميم المطار وفقاً لمنظومة تسمح بتطويره وتوسعته في المستقبل وذلك لتوافر المساحة وفقاً لزيادة حركة الركاب المتوقعة بتلك المنطقة الواعدة، كما تم مراعاة إضافة تطوير الممرات في المستقبل لتتماشى مع الزيادة فى الحركة الجوية.





حضر التشغيل التجريبى الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات ورؤساء شركات الطيران المصريه الخاصة ولفيف من قيادات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ووزارتى الطيران المدنى والسياحة ومحرري الطيران المدني.



