مدبولي يستمع لخطة عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:54 ص
يحي حلمي
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استمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل الى عرضا تفصيليا لخطة عمل مركز تقيبم القدرات والمسابقات.
وتتخلص رؤية المركز في التميز والريادة في تقديم خدمات القدرات وتنفيذ مسابقات التوظف محليا ودوليا، وتترتبط محاور التقييم بالمنظومة علي تقيم القدرات والمسابقات الاكترونيه علي خمسة محاور رئيسية يتم خلالها تقيم الممتحنين مع الاخذ في الاعتبار ان المنظومة تسمح باضافة اي محاور اخرى في المستقبل ومن بين هذه المحاور محور الجدرات السلوكية.
حيث يتم تحديد السمات الشخصية التي يجب ان تتوافر بقدر محدد فيمن يشغل الوظيفه العامه وتتمثل هذه السمات في الانضباط والالتزام والدافعيه لانجاز والاتزان الوجداني وفعاليه الاتصال وكفاءة التعامل مع الواقع وكفاءة الاداء والانفتاح علي الخبرة والابداع وتوكيد الذات والعمل الجماعي واتخاذ القرار وادراة الوقت.
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