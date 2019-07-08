أوامر بالقبض على 176 عسكريا تركيا
قال مكتب الادعاء العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.
وذكر البيان أن
من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطا برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت
كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش
والقوات الجوية والبحرية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتتهم أنقرة فتح الله غولن رجل الدين المقيم
في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016. وينفي
غولن أي صلة له بالأمر.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب
الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف
عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
أدت محاولة الانقلاب التي وقعت، في ليلة
15 إلى 16 تموز/يوليو 2016، إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصًا، ليس من بينهم منفذو الانقلاب،
عدا عن آلاف الجرحى.
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