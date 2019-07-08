ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:30 ص
سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019
سعر الذهب اليوم في مصر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استثرت اسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة 3 جنيهات، وجاءت الأسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 646 جنيها
 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 554 جنيها
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7381 جنيها
 سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.

 أسعار الذهب العالمى
استقر الذهب، اليوم، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1403.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1405.80 دولار للأوقية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس