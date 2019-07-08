سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019

استثرت اسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة 3 جنيهات، وجاءت الأسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 646 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 554 جنيها

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7381 جنيها

سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.





أسعار الذهب العالمى

استقر الذهب، اليوم، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.



