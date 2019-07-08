سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:30 ص
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استثرت اسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة 3 جنيهات، وجاءت الأسعار وفقا لاخر تحديث على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 646 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 554 جنيها
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7381 جنيها
سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.
أسعار الذهب العالمى
استقر الذهب، اليوم، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1403.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1405.80 دولار للأوقية.
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