أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:27 ص
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حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم وجاءت على النحو التالي:
اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها
الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو
البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو.
الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو
الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو
الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو
التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو
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