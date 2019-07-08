أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019

حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم





البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها

الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو

البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو.

الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو

الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو

الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو

التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو











