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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:27 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019
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 حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

 البطاطس بين 3.5 – 4.75 جنيها 
 الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو
 البصل  بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو.
 الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو
 الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو
 الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو
 التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو



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