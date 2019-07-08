سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2019

حافظ سعر اليورو الأوروبى على استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7-2019، وبلغ متوسط 18.7 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الثلاثاء 9-7-2019





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66جنيه للشراء.

18.96جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.68 جنيه للشراء. 18.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة 18.66 جنيه للشراء. 18.96 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.7 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك المركزى

18.71 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء.

18.86جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.7 جنيه للشراء. 18.85 جنيه للبيع.











