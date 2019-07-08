عرض فرنسي يعيد محمد النني لمدربه المفضل

طلب نادي بوردو الفرنسي التعاقد مع محمد النني نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن محمد النني قد ينتقل إلى بوردو في حالة الموافقة على تخفيض راتبه من أجل فرصة الظهور في الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد النني كان لديه عرضين في الصيف الماضي من كريستال بالاس وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن راتبه البالغ 55 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع حال دون رحيله وهو نفس الموقف الحالي.

ويقود تدريب بوردو باولو سوزا الذي كان قد درب محمد النني في بازل السويسري وما زال يؤمن بقدراته وإمكانياته.



