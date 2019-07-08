معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية ضيف "مساء "dmc" اليوم

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC" مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتتحدث مساعد وزير المالية عن ملف التأمين الصحي الشامل، وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين.

برنامج "مساء DMC" يعرض يوميا على قناة "DMC" ويقدمه الإعلامي أسامة كمال من الثلاثاء إلى الجمعة، بينما تقدمه الإعلامية إيمان الحصري من السبت إلى الإثنين.