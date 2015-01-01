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نجل البطل "محمد العباسي" يكشف عن طلبه بعد العودة من الحرب

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:47 ص
نجل البطل محمد العباسي يكشف عن طلبه بعد العودة من الحرب
جلال العباسي ووالده
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نعيم يوسف
 
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قال جلال العباسي، نجل البطل الراحل محمد العباسي -أول جندي رفع علم مصر على خط بارليف- إن والده طلب بعض الحرب الذهاب لأداء مناسك العمرة مع جده، وكان حينها مجندا بالجيش المصري.

وأضاف "العباسي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن والده أصيب في حرب الاستنزاف، ولكنه طلب أن يعود للحرب مرة أخرى.

وقالت "هيام"، ابنة البطل الراحل، إن "أهالي البلد عملوا له زفة في البلد كلها بعد رجوعه من انتصار حرب أكتوبر".
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