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مانشستر يونايتد يقترب من حسم مصير نجم الفريق

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:21 ص
مانشستر يونايتد يقترب من حسم مصير نجم الفريق
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محمد جمال
 
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إفادت تقارير صحفية، أن الإسبانى دافيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقي العديد من العروض خلال الفترة الحالية بعد إقتراب إنتهاء عقده.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عقد اللاعب سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل أى فى يونيو 2020 مما جعل إدارة مانشستر يونايتد تسعى لحسم التجديد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليه خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق.


وأكدت الصحيفة، أن اللاعب يقترب من التجديد مع الشياطين الحمر خلال الموسم القادم لمدة 5 سنوات بمبلغ 350 ألف جنيه إسترلينى فى الأسبوع الواحد.
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