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"الضرائب" تكشف عن حصيلة العام الماضي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:43 ص
الضرائب تكشف عن حصيلة العام الماضي
الدكتور سعيد فؤاد
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنهم حققوا الحصيلة الضريبية بنسبة 100% من المستهدف خلال العام المالي المنتهي.

وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه تم تحصيل 688 مليار من الضرائب في العام الماضي.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المستهدف في العام المالي الجديد يزيد بنسبة 20%.

وأشار إلى أن هذا لا يشمل الضريبة الجمركية والعقارية، موضحا أن حصيلة الثلاثة كانت 704 مليار جنيها مستهدفا، وتحققت بالكامل، وفي العام الجديد تصل إلى 900 مليار مستهدف.
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