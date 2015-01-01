حلمي النمنم: طه حسين كتب أروع ما كُتب عن الثورات في مصر



وأشار "النمنم"، في لقاء مع برنامج "لدي أقوال أخرى"، الذي أذيع على إذاعة "نجوم إف إم"، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن طه حسين تعرض للهجوم الشديد بسبب موضوع الدكتوراه، وانتقدوه لأن أول رسالة دكتوراة عن شخص اعتبروه "زنديق".



ولفت إلى أنه عانى كثيرا في حياته، وأحيل للتحقيق بسبب مقال كتبه هاجم فيه الاعتماد على سعد زغلول فقط، وعدم قيام الشعب بالتفكير لنفسه، مشيرا إلى أنه غير اسمه من "طاهر" إلى "طه" وهذا كنوع من التمرد، مؤكدا أن ما كتبه عن ثورة 1919 من أروع ما كُتب عن الثورات في مصر.

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدكتور طه حسين، هو أول من يحصل على دكتوراة من الجامعات المصرية، وكانت عن "أبو العلاء المعري"، وهو موضوع بالغ الصعوبة.