كاهن يتبرع لبناء مجمع إسلامي: "ده جمال مصر.. في رباط إلى يوم الدين"
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:51 ص
نعيم يوسف
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قال القمص ويصا عزمي، كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس في سوهاج، والذي تبرع بـ2000 جنيها لبناء مجمع إسلامي إن "ده جمال مصر.. في رباط إلى يوم الدين، ولو كره الكارهون".
وأضاف "عزمي"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية: "أنا كنت عايز الوضوع يتم في الخفاء ومحدش يحس بيا ولكن محبتهم فاقت محبتي لهم".
وتابع كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس في سوهاج: هذه رسالة إلى كل شخص مسيحي ألا يمنع الخير عن أي إنسان طالما في طاقة يده، ومن يقدم الخير يقدمه لأي إنسان، مشددًا: "مصر بخير إلى يوم الدين".
وأضاف "عزمي"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية: "أنا كنت عايز الوضوع يتم في الخفاء ومحدش يحس بيا ولكن محبتهم فاقت محبتي لهم".
وتابع كاهن كنيسة العذراء ومارجرجس في سوهاج: هذه رسالة إلى كل شخص مسيحي ألا يمنع الخير عن أي إنسان طالما في طاقة يده، ومن يقدم الخير يقدمه لأي إنسان، مشددًا: "مصر بخير إلى يوم الدين".
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